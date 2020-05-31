«رأس الخيمة للمواصلات» تعيد افتتاح مركز سعادة المتعاملين اليوم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، إعادة افتتاح مركز سعادة المتعاملين، اعتباراً من اليوم، بنسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمركز، وذلك من الساعة السابعة و30 دقيقة صباحاً، حتى الساعة الثانية مساءً، وفق مجموعة من الضوابط للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن الاشتراطات تشمل المحافظة على التباعد الاجتماعي، بترك مسافة مترين عن الآخرين، والالتزام بالملصقات الإرشادية للمتعاملين، وارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة. وأشار إلى أن الهيئة نفذت 14108 معاملات، خلال 57 يوماً من بدء برنامج التعقيم الوطني، تضمنت 13171 معاملة، نفذها مركز الحمراء للاتصال، و809 معاملات عبر البريد الإلكتروني، 128 معاملة عن طريق خدمة «واتساب».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز