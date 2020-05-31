«شؤون الوطني» تطلق محاضرات لتعزيز الوعي السياسي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إطلاقها سلسلة محاضرات تعريفية وتوعية تفاعلية عن بعد حول المشاركة السياسية وطبيعة العمل البرلماني في دولة الإمارات، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تقنيات الاتصال المرئي في خطوة عملية لتعزيز الوعي السياسي لجميع أفراد المجتمع.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «تعزيز الوعي السياسي ركيزة رئيسة في عمل الوزارة، وهي عملية مستمرة ومتواصلة، ولضمان الوصول إلى جميع شرائح المجتمع تم العمل على إطلاق سلسلة من المحاضرات التي تم تصميمها لتتناسب مع طبيعة منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تحظى بمتابعة واهتمامين كبيرين».

وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «تساهم هذه الجلسات في تعزيز الوعي ببرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والذي أعلن عنه في عام 2005، كما ستتطرق إلى مجموعة من الموضوعات التي تساهم في التعريف بالمجلس الوطني الاتحادي والأدوار والمهام التي يقوم بها، والتعريف كذلك بالتجربة البرلمانية الرائدة في دولة الإمارات ومسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها».

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