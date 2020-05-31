«دار البر» تنال شهادة الابتكار العالمية آيزو

المصدر: دبي - البيان

نجحت جمعية دار البر في الحصول على شهادة الابتكار العالمية آيزو ISO 56002 2019، التي تضع الجمعية في مصاف المؤسسات الأولى في الحصول على الشهادة العالمية في نطاق دولة الإمارات.

وأوضح عبد القادر الريس، المدير العام لـ«دار البر»، أن الشهادة العالمية تسهم في تمكين الموارد البشرية من تقديم أفضل الأفكار والمشاريع الابتكارية المستدامة، وفقاً للأهداف الاستراتيجية، وتقديم خدمات مبتكرة ونوعية، وتعزيز ما يصاحبها من سياسات، مثل الملكية الفكرية وإدارة المعرفة وإدارة الوقت. وأضاف أن الشهادة العالمية تمكن مختلف الإدارات والمستويات الإدارية من السير وفق معايير عالمية وأفضل الممارسات، ما يفضي إلى تعميق التفكير الابتكاري، بوصفه جزءاً أصيلاً من العمل اليومي، ممارسةً وتطبيقاً في العمليات كافة، وصولاً إلى تعزيز مستويات الجودة والريادة في مسيرة العمل الخيري والإنساني والثقافي. وتقدم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب المدير العام لجمعية دار البر، بالشكر والعرفان والتقدير لإدارة الجودة والتطوير الإداري في الجمعية ولكل من أسهم في هذا الإنجاز. وأكد أن دعم إدارة «دار البر» المتواصل لتعزيز وتطوير مسيرة الجودة والتميز المؤسسي تكلل بنيل شهادة الابتكار العالمية.

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