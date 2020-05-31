انخفاض أعداد الخلافات الأسرية في أبوظبي وارتفاع نسبة الصلح بين الأطراف بنسبة 80%

المصدر: أبوظبي - البيان

انخفضت أعداد الخلافات الأسرية التي تعامل معها قسم التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الصلح بين الأطراف، ولا سيما أثناء فترة الالتزام بالبقاء في المنزل تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي ساهمت في احتواء الخلافات وأعادت لأفراد الأسرة التقارب في ما بينهم.

وسجلت نسبة الصلح في الحالات التي نظرها الموجهون الأسريون خلال الربع الأول من العام الجاري 80%، من إجمالي عدد الجلسات المنظورة في قسم التوجيه الأسري بجميع وحداته على مستوى إمارة أبوظبي، والتي بلغت 4132 جلسة. كما لوحظ انخفاض في تقديم الطلبات الإلكترونية، حيث بلغ مجموع الطلبات المقيدة خلال شهر مارس الماضي، 54 ملفاً أسرياً، ووصل عدد الجلسات المنظورة إلى 1391، أما في شهر أبريل فسجل عدد الطلبات المقيدة عن بُعد، 168 طلباً، والجلسات المنظورة 597 جلسة، فيما ارتفعت أعداد الاستشارات الأسرية المقدمة عن بُعد، لتصل إلى 702 استشارة.

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