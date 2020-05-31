إنشاء منطقة ألعاب رياضية جديدة على كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، منطقة ألعاب وتمارين رياضية جديدة في (غرب 10) على كورنيش أبوظبي، بجوار بيرل بلازا، على مساحة 1200 متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 1,121,200 درهم، وذلك بهدف توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك تقديم مرافق خدمات عامة عصرية لسكان وزوار مدينة أبوظبي.

وتضمنت الأعمال إنشاء ملعب متعدد الاستخدام يمكن مرتادي المنطقة من ممارسة رياضات كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، وكذلك إنشاء منطقة لممارسة التمارين الرياضية تم تجهيزها بأرضيات مطاطية ذات مواصفات معينة لتوفير السلامة والمتعة لمستخدميها.

وشهدت الأعمال إنشاء منطقة ألعاب، حيث تم تركيب معدات ألعاب رياضية جديدة تناسب مختلف الفئات العمرية، إذ تم اختيارها وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية للسلامة، بالإضافة إلى أن الألعاب مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية، كما تم إنشاء منطقة تمارين رياضية مجهزة بمعدات حديثة وذكية، عليها ملصقات إرشادية بكيفية الاستخدام ويمكن قراءتها عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية (قراءة الباركود)، لتتيح لمرتادي مناطق التمارين الرياضية معرفة طريقة الاستخدام بكل سهولة.

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