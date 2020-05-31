جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تصدر 3 كتب إلكترونية جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 3 كتب إلكترونية جديدة وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وجاء الكتاب الأول بعنوان «كتاب الفائزين بجزئه الرابع 2018-2019-2020» والثاني بعنوان «التسويق الدولي للتمور دعامة أساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع التمور» والثالث بعنوان «حصادنا 2007 - 2020» باللغتين العربية والإنجليزية وذلك ضمن سلسلة الإصدارات السنوية المتخصصة التي غدت جزءاً من مصادر المعلومات الأساسية التي تستقي منها جهات الاختصاص وتتابعها على مدى 13 عاماً.

ووجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» راعي الجائزة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه للجائزة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على توجيهاته ومتابعته إنجازات الجائزة على المستويين المحلي والدولي.

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