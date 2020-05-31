الطقس المتوقع على الدولة خلال الخمسة أيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

الأحد:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: حار نهاراً - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء :

الطقس: حار نهاراً - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 02 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: حار نهاراً - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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