خطة لإخلاء المستشفيات الحكومية والخاصة الكبرى بدبي من مصابي "كوفيد 19"

المصدر: دبي ـ البيان

تبدأ هيئة الصحة في دبي بإجلاء المرضى المصابين بـ «كوفيد 19» من مستشفياتها، إلى بعض المستشفيات الخاصة، تمهيداً لعودة ممارسة نشاطها الطبيعي في استقبال المرضى في مختلف التخصصات، إضافة لإجراء العمليات للمرضى المحتاجين، كما خطت بعض المستشفيات الخاصة الكبرى هذه الخطوة، تماشياً مع عودة كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الامارة.

وتم بالفعل إخلاء بعض المستشفيات الخاصة الكبرى من المرضى المصابين بـ «كوفيد 19»، لإفساح المجال امامها لاستقبال المرضى العاديين والمراجعين في خطوة تهدف إلى عودة الأمور إلى مجاريها في الأيام المقبلة.

وقالت مصادر في القطاع الخاص لـ «البيان» إن إخلاء مستشفيات الهيئة تم بموجب اتفاق الهيئة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص لاستيعاب المرضى ممن تستدعي حالاتهم النقل للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية تمهيدا لعودة المستشفيات الحكومية لممارسة عملها المعتاد من استقبال للمرضى واجراء العمليات بالطريقة المعتادة.

وأشارت إلى أن علاج المصابين بـ «كوفيد 19» في المستشفيات الحكومية أثار خلال الأشهر الماضية حالة من التردد لدى المرضى ووقف عقبة أمام متابعة أوضاعهم الصحية.

وقالت المصادر إن المرضى الذين يعانون من مضاعفات فيروس «كوفيد 19»، ويحتاجون الى متابعة ورعاية طبية سيتم نقلهم للمستشفيات الخاصة اما المرضى ممن تستدعي حالاتهم الحجر الصحي فسيتم ذلك في المستشفيات الميدانية او المباني المخصصة لذلك.

وقالت المصادر الطبية إن نحو 80 % من إصابات بـ «كوفيد 19» باتت حالات خفيفة و15% فقط تحتاج لدخول المستشفيات فيما 5% فقط يحتاجون لدخول العناية المركزة وغالباً ما يكونون من كبار السن ممن لديهم امراض مزمنة او ممن يعانون من ضعف ونقص في المناعة.

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