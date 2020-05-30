"تحقيق أمنية" تعلن نجاح مبادرتها "30 أمنية في 30 يوما"

المصدر: وام

أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية عن نجاح مبادرتها السنوية خلال شهر رمضان الكريم، في تحقيق 30 أمنية للأطفال على مدى 30 يوما ساهمت في زرع الفرحة والسعادة داخل قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة ورسم الابتسامة على وجوههم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة : تنفيذا لتوجيهات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، قمنا خلال الشهر الكريم بإجراء المقابلات مع الأطفال وتحقيق أمنياتهم عن بعد التزاماً بالتوجيهات الحكومية في التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد.

وأضاف : سعدنا بمساهمة القلوب المليئة بالمحبة والكثير من الأيادي الخيّرة البيضاء بدعم المؤسسة خلال شهر البركة، لرسم ابتسامة أمل وسعادة على وجوه الأطفال الذين يُعانون من أمراض خطيرة ومُزمنة تُهدّد حياتهم، وتحقيق 30 أمنية خلال 30 يوماً للأطفال المرضى في إمارات الدولة كافة، مشيرا إلى أن الأمنيات تركزت هذا العام على مبادرة "أتمنى أن أحصل"، حيث انحصرت أمنيات الأطفال في الحصول على الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل: آي باد، و آي فون، وكمبيوترات الألعاب، و بلاي ستيشن، و ماك بوك برو، وتحقيق أمنية أحد الأطفال في الحصول على سيارة كهربائية.

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