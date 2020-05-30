مدير إدارة البيئة في بلدية دبي لــ"البيان": 42 % تحسن جودة الهواء في دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي أن نتائج بيانات جودة الهواء من أول 2020 حتى آخر مايو الجاري في دبي أظهرت تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء بشكل عام مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وخصوصاً بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، حيث شهدت تحسناً في جودة الهواء بنسبة 42%، بواقع خفض بمتوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) بنسبة 44%، ومتوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) بنسبة 43%، ومتوسط تراكيز غاز أول أكسيد الكربون (CO) بنسبة 38%.

شبكة محطات



وأضافت: يتم رصد بيئة الهواء بإمارة دبي من خلال شبكة محطات تتألف من 41 محطة حاصلة على الاعتماد الأوروبي وكذلك اعتماد الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، حيث تم تركيب المحطات في مواقع استراتيجية بالإمارة وربطها الكترونياً بقاعدة بيانات الدائرة، وتتضمن شبكة محطات رصد بيئة الهواء مجسات وتقنيات لرصد طيف واسع من ملوثات الهواء التي تتولد عن مختلف العمليات التصنيعية والتشغيلية بالإمارة، تتنوع ما بين أكاسيد النيتروجين والكبريت، الأوزون الأرضي والجسيمات العالقة، أول أكسيد الكربون، الغازات المسببة للروائح كالمركبات العضوية المتطايرة والأمونيا وغيرها، بالإضافة إلى بيانات الأرصاد الجوية. هذا وتعمل بلدية دبي على تنفيذ أعمال توسعة الشبكة وفق الأولويات البيئية واستناداً إلى أسس علمية مدروسة تتناسب وحجم النمو المتسارع للمشاريع التطويرية والساحلية ومشاريع البنية التحتية بالإمارة.



وحرصا من بلدية دبي على التواصل مع الجمهور واطلاعهم بصورة مستمرة على البيانات والمعلومات البيئية، فقد أطلقت بلدية دبي النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني "بيئة هواء دبي" الذي يستعرض بيانات بيئة الهواء المرصودة آنياً من مختلف محطات الرصد الثابتة، يتم تحديثها تلقائياً على مدار 24 ساعة، حيث بإمكان المتصفح استعراض بيانات جودة الهواء بالموقع الالكتروني بعدة أنماط مختلفة منها الرقمية ومنها البيانية، كما أنه يتوفر على الموقع الالكتروني المؤشر اليومي لجودة هواء الذي يعبر عن حالة جودة الهواء ونقائه بالإمارة بشكل عام، بالإضافة إلى بيانات الأرصاد الجوية كدرجة الحرارة والرياح، ونسبة الرطوبة وغيرها من المعلومات والبيانات.

إجراءات



وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي أن سبب تحسن جودة الهواء خلال النصف الأول من العام الجاري يعود إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في شأن للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي تضمنت تقييد حركة النقل الجوي، والبري، والبحري وتعليق الدراسة في المدارس والمؤسسات الأكاديمية والاعتماد على تطبيق التعلم عن بعد، إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تفعيل العمل عن بعد، مما أدى الى تراجع في حركة النقل وبعض الأنشطة الصناعية وساهم ذلك في خفض ملحوظ في تراكيز ملوثات الهواء على مستوى الإمارة.

محطة متنقلة



وذكرت أنه تم تعزيز شبكة رصد بيئة الهواء بمحطة رصد ذكية متنقلة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث التصميم ونوعية تقنيات الرصد الملحقة بها والذي تم وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، وتقوم المحطة بإجراء مسوحات شاملة لمختلف المناطق بإمارة دبي، وفقاً للأولويات وخصوصاً بتلك المناطق غير المغطاة بشبكة الرصد الثابتة وذلك ضمن خطة عمل شاملة وجدول زمني ممنهج، حيث إن المحطة مدعمة بأدوات اتصال مبتكرة ومتطورة تمكنها من الرصد الآني والاتصال المباشر بقاعدة بيانات الدائرة لتخزين البيانات المرصودة بصورة مستمرة، وذلك قبل مرورها لاحقاً بمرحلة التحليل الفني التفصيلي للبيانات باستخدام البرامج الحاسوبية التخصصية، وبرامج النمذجة والمحاكاة الرقمية لإنتاج خرائط رقمية التي تظهر بدقة ووضوح مواقع التجاوز مما يدعم عمليات اتخاذ القرار وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومبادرات استباقية بشأنها. هذا كما يتميز تصميم المركبة باحتوائه على مواصفات صديقة للبيئة، حيث تم تزويدها بألواح شمسية تعمل على تشغيل الأجهزة الملحقة بها، بالإضافة إلى كونها مزودة بمحرك ذي مواصفات يورو 5 قليل الانبعاثات ويتم تشغيلها باستخدام الوقود الحيوي. وتحرص بلدية دبي على تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لضمان الحفاظ على قطاعات البيئة المختلفة لا سيما في قطاع جودة الهواء.

وقالت: تسعى بلدية دبي، بتضافر للجهود بين كافة القطاعات المعنية، إلى خفض نسبة انبعاثات ملوثات الهواء بما يعزز الواقع البيئي في الإمارة ويضمن رسم مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية والبيئية والصحية نحو تحقيق التوازن المنشود بين التطور الحضري والعمراني بالإمارة وبين المتطلبات البيئية، ودعماً لمساعي الإمارة بأن تكون المدينة الأولى في العالم اقتصادياً، وصحياً، وسياحياً، والأولى في العالم من حيث النظافة سواء على الأرض أو في المياه الإقليمية، أو في الهواء.

ريادة



وتعد عمليات الحفاظ على مختلف القطاعات البيئية الهواء، الماء والتربة من التلوث و الاستنزاف من أهم الأولويات التي تحرص بلدية دبي على تعزيزها وتنميتها بما يتوافق مع التوجهات الوطنية ورؤية خطة دبي 2021، حيث دأبت بلدية دبي خلال السنوات الماضية على تنفيذ حزمة من المبادرات البيئية والمشاريع الاستراتيجية للحفاظ على جودة الهواء بمدينة دبي بما يضمن ديمومة سعادة شعبها وقاطنيها وزائريها.



استراتيجية



تعد استراتيجية جودة الهواء بإمارة دبي 2017-2021 التي أطلقتها بلدية دبي في عام 2017 أحد أهم تلك المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الهواء بالإمارة، حيث يتم تنفيذها بتعاون وثيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة (قطاع النقل، قطاع الصناعة، قطاع إنتاج الطاقة)، وتتضمن مستهدفات لخفض ملوثات الهواء الناتجة عن العمليات التشغيلية والتصنيعية لتلك القطاعات يتم متابعتها من قبل الدائرة بصورة دورية، مما يعزز من تنافسية الإمارة وريادتها العالمية في التصنيفات الدولية لجودة الهواء، وذلك بما يتوافق مع تحقيق المستهدف الوطني لجودة الهواء 90% من أيام الهواء النظيف بحلول العام 2021.

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