"طرق دبي" تعلن الانتهاء من إنجاز الجسور والطرق المؤدية لـ "دبي هيلز مول"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة إنجاز جميع أعمال مشروع الجسور والطرق المؤدية لــ (دبـي هيلز مول)، الذي يتألف من 13 جسراً، بطول إجمالـي 3700 متر، وعرض يتراوح بين 11 و22 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 23500 مركبة فـي الساعة،

وتفتتح الهيئة اليوم السبت، جسراً رئيسياً على شارع أم سقيم، فيما سيتم افتتاح الجسور الأخرى بالتزامن مع افتتاح المول الواقع علـى تقاطع شارعي أم سقيم والخيل.

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي الهيئة: "يسهم مشروع الطرق والجسور المؤدية لـ (دبـي هيلز مول) وأعمال البنية التحتية وتطوير شارع أم سقيم، فـي توفير مداخل ومخارج مباشرة من شارعي الخيل وأم سقيم لتوفير حركة انسيابية وحرة للدخول إلـى دبـي هيلز مول من كافة الاتجاهات، حيث سيتم توفير ثلاثة مداخل للقادمين من منطقة ديرة ومنطقة أم سقيم وكذلك منطقة جبل علي، وتوفير مخارج مباشرة على شارعي الخيل وأم سقيم، كما يسهم المشروع فـي رفع كفاءة شارع أم سقيم والتقاطعات على امتداده وضمان انسيابية الحركة المرورية بالاتجاهين، وكذلك تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وخفض زمن الرحلة على شارع أم سقيم من 18 دقيقة إلـى 7 دقائق فـي الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلـى شارع الخيل".

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