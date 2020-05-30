95% نسبة تبني خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول نسبة التبني الذكي لخدماتها إلى 95%، وأشارت إلى أن متعاملي الهيئة أنجزوا أكثر من 2.5 مليون معاملة ذكية خلال الربع الأول من العام الجاري. وأكدت الهيئة أن المتعاملين بإمكانهم إنجاز جميع معاملاتهم عبر القنوات الذكية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة كانت من أوائل الجهات الحكومية في دبي التي استكملت تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية بنسبة 100% وذلك في عام 2014.

وأضاف معاليه: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، و"استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق بحلول عام 2021. وقد جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الأول على مستوى حكومة دبي في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ضمن فئة الجهات الكبيرة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة استغناء الهيئة عن الأوراق 82%. وقد ساهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في استمرارية خدماتها دون تأثر وفق أعلى المعايير العالمية، رغم الاجراءات الاحترازية التي اتخذناها لحماية المجتمع وضمان صحة وسلامة المتعاملين والموظفين. وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 95% ونتوقع وصولها إلى 100%، ونأمل أن يواصل متعاملو الهيئة إنجاز معاملاتهم عبر القنوات الذكية المتعددة التي توفرها الهيئة بما يوفر وقتهم وجهدهم".

يمنح تطبيق الهيئة الذكي المستخدمين تجربة سلسة ويتميز بدمجه واختصاره العديد من الخطوات، حيث يقدم مفهوماً مبتكراً في طريقة عرضه للخدمات في الصفحة الرئيسية، الأمر الذي يوفر عناء البحث والتصفح، فبمجرد تسجيل الدخول يمكن للمتعامل الوصول مباشرة إلى العديد من خدمات الهيئة مثل تشغيل وإيقاف وتحويل خدمات الكهرباء والمياه، وطلب إصدار بطاقة الشاحن الأخضر، والدفع السهل، وطلب شهادة مخالصة وغيرها من الخدمات. كما يوفر موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) تجربة سلسة للمستخدمين تمكنهم من الوصول إلى جميع الخدمات والمعلومات وإجراء المعاملات بكل سهولة ويسر، ضمن تصميم ذكي يركز على المتعامل.

ويساعد "رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، المتعاملين على إجراء العديد من المعاملات مثل دفع الفواتير، وتتبع حالة طلبات تشغيل الكهرباء والمياه، وغيرها. ويتوافر "رماس" على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وصفحة الهيئة على "فيسبوك"، إضافة إلى أنظمة "أليكسا" و"غوغل هوم"، والروبوتات، فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق "واتساب" على الرقم (046019999). كما تتيح خدمة "أشّر" للمحادثة المرئية المباشرة باستخدام لغة الإشارة، الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة. كما توفر الهيئة خدمة المحادثة الكتابية والمرئية "حياك" عبر موقعها الإلكتروني، للتواصل مباشرة مع مركز رعاية المتعاملين.

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