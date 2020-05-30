حدائق وشواطئ دبي تستعيد حيويتها باستقبال الزائرين

المصدر: دبي- البيان

فتحت الحدائق الكبرى والشواطئ في دبي أبوابها أمام الزائرين، أمس، مشددة على وجوب اتباع الإجراءات الوقائية، والالتزام بالتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي للحد من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وشهدت الحدائق والشواطئ إقبالاً من الجمهور الذي حرص على التقيد بإرشادات بلدية دبي للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وتبدأ الإمارات غداً مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة فيروس «كوفيد 19»، إذ يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%، في إطار الخطط التدريجية للعودة الكاملة للعمل.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الفئات التي تم استثناؤها من القرار.

وتعد دولة الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس «كوفيد 19»، واحتلت المركز الأول عربياً والـ18 عالمياً في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز