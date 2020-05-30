«الوطني» يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أول من أمس من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.

خطة

وقال عدنان الحمادي: إنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي عقدت «عن بُعد» يوم 21 مايو الجاري على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، لافتاً إلى أن اللجنة فور إحالة مشروع القانون إليها قامت بإعداد كل ما يلزم لإنجازه بشكل دقيق، وتضمنت خطة العمل عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة ومناقشة أي مقترحات بشأن بنوده ومواده.

وأفاد بأن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.

تطوير

وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص دائماً على تطوير أدوات تواصله مع جميع فئات المجتمع، من خلال دعوة مختلف الجهات المعنية والمختصة لاجتماعات اللجان، والقيام بالزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة، وعقد الحلقات النقاشية، ودعوة ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي يناقشها ويتبناها المجلس.

وأوضح الحمادي أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن بحسب مذكرته الإيضاحية (11) مادة، بحيث تناولت المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية.

وتناولت المواد (8-4) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.

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