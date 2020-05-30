ضرورة فحص العاملين في المواقع الحيوية

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكد الدكتور محمد زيدان، الطبيب في أحد المستشفيات الخاصة بالشارقة، أن عودة الحركة الاقتصادية والعمل بشكل تدريجي أمر مهم لسريان الأعمال ومتابعة الحياة اليومية التي تعطلت كثيراً بسبب جائحة «كورونا» والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي لا غنى عنها من أجل تجنب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وضرورة الكشف الدوري على الأشخاص في الأماكن الحيوية. وذكر أن التباعد الاجتماعي والبقاء على مسافة 1.8 متر من الأشخاص المحيطين مع التباعد بين المكاتب في أماكن العمل وارتداء واقي الوجه ومنع أي شخص بأعراض مرضية من مغادرة المنزل إلا لزيارة الطبيب، وارتداء الكمامات السميكة وإحكام تغطيتها للأنف والفم، أمور لا تهاون فيها. ولفت إلى خطورة التجمعات غير الضرورية والجلوس على مسافات متقاربة في الأماكن العامة.

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