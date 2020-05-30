بحث طلبات اللياقة الصحية للمؤمن عليهم في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

بحثت اللجنة الطبية العليا للتقاعد التابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، في مختلف الطلبات المقدمة إلى الصندوق، بشأن الإجراءات الصحية للمؤمن عليهم، وطلبات اللياقة المرفوعة إليها، بصفتها جهة الاختصاص في حكومة الشارقة.

واطلعت اللجنة على تقرير الأداء السنوي لها، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية، لمواصلة دورها واضطلاعها بمسؤوليتها في متابعة الأوضاع الصحية للمؤمن عليهم، وفق قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وترأس الاجتماع الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس اللجنة، وحضره كل من الدكتور صقر المعلا نائب رئيس اللجنة، والأعضاء الدكتورة فاطمة الخميري وندى الرئيسي وسعيد سلطان بن خادم، ومقرر اللجنة يوسف الطنيجي. وفي بداية الاجتماع أكد المهيري أهمية الأدوار والمهام التي تتولاها اللجنة الطبية العليا للتقاعد في دراسة كافة حالات الأوضاع الصحية للمؤمن عليهم في حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة تتواصل في هذه الجائحة التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لتأدية واجبها، مهما كانت الظروف، للبت في كافة الطلبات المحالة والمرفوعة إليها.

واطلعت اللجنة على تقرير الأداء السنوي، كما ناقش الأعضاء أنواع الأمراض المهنية ومدى تأثيرها على المؤمن عليهم.

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