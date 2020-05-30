7281 ذبيحة في «مسالخ أبوظبي» خلال العيد

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

استطاعت بلدية مدينة أبوظبي تجهيز 7281 ذبيحة مختلفة من الأغنام والماعز والأبقار والجمال والغزال خلال عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إعدام 24 ذبيحة.

وقال خلفان المحيربي رئيس قسم المسالخ في بلدية مدينة أبوظبي لـ«البيان» إن المسالخ وبناء على التزامها المعايير الصحية التي تضمن وصول ذبائح مطابقة للاشتراطات الصحية إلى الجمهور، فقد قامت خلال الفترة ذاتها بإعدام واستبعاد 24 رأساً من المواشي غير الصالحة للاستهلاك، وتم رفضها والتخلص منها حسب الطرق الصحية والبيئية المتبعة حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح المحيربي أن الذبائح خلال العيد تضمنت 3739 رأساً من الأغنام، و3437 رأساً من الماعز، و42 رأساً من الأبقار، و62 رأساً من الجمال، بينما بلغت الإعدامات الكلية 24 رأساً، تم اكتشافها خلال إجراءات فحص الحيوانات من قبل الأطباء البيطريين قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من أي مرض، وتوفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي ووفقاً لأرفع المعايير الصحية.

إجراءات

وبشأن الإجراءات الخاصة للتعامل مع الوضع الراهن في المسالخ في ظل استمرار وباء كورونا، أكد المحيربي حرص البلدية على اتباع كافة التدابير الاحترازية لضمان صحة مرتادي المسالخ، سواء من الجمهور أو من العاملين فيها، ولهذا فقد تم تقسيم الكوادر العاملة في المسالخ من الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة إلى مجاميع، بحيث يكون دوام كل مجموعة في أيام مختلفة عن بقية المجموعات منعاً للاختلاط، وضمان سير العمل بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة التباعد الجسدي والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، وارتداء الكمامات والقفازات خلال ساعات العمل، وكذلك الفحص اليومي لدرجات حرارة أجسام العاملين والتأكد من الحالة الصحية العامة، واستمرارية أعمال التعقيم لجميع مرافق المسالخ والأماكن العامة.

وعن كيفية تعامل المسالخ بشأن تطبيق آلية التباعد بين المتعاملين في مسالخها، أكد أن المسالخ تقدم إلى الجمهور خدمة استلام الأغنام الحية من سياراتهم الخاصة وتجهيزها حسب رغبتهم، وتوصيل اللحوم إلى سياراتهم دون الحاجة إلى انتظارهم في صالات انتظار الجمهور منعاً للاختلاط والتزاحم.

تجهيز

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد أعلنت عن تمكنها من تجهيز 64 ألفاً و 392 ذبيحة مختلفة خلال شهر رمضان الماضي، تضمنت 36 ألفاً و592 رأساً من الأغنام، و25 ألفاً و175 رأساً من الماعز، و1135 رأساً من الابقار، و764 رأساً من الجمال، و726 رأساً من الغزال، بينما بلغت الإعدامات الكلية 199 رأساً. ويذكر أن بلدية مدينة أبوظبي أعلنت عن جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور الكريم خلال عيد الفطر السعيد، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

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