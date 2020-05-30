41.588 مكالمة تلقتها عمليات شرطة أبوظبي في العطلة

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 41 ألفاً و588 مكالمة من الجمهور على مستوى الإمارة خلال عطلة عيد الفطر.

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، ارتفاع عدد المكالمات الواردة إلى المراكز خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن معظمها مكالمات لحوادث مرورية بسيطة أو بعض الحالات الصحية الطارئة.

وذكر أن إدارة العمليات مستعدة لتلقي البلاغات والمكالمات على مدار الساعة وفي جميع الأوقات ولتقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحالات الطارئة في أسرع وقت.

ودعا الجمهور إلى التعاون مع مبادرات التوعية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني للتعريف بالخدمات الشرطية وتكثيف أنشطة التوعية الجماهيرية، وعدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم في أي وقت.

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