754 مؤسسة أغلقتها بلدية دبي في رمضان والعيد

المصدر: دبي – وائل نعيم

كشفت بلدية دبي عن تنفيذ 51 ألفاً و888 زيارة تفتيشية على المؤسسات ذات العلاقة، وإغلاق 754 مؤسسة غير ملتزمة، حيث شملت الزيارات الصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل الملابس، ومؤسسات بيع وتداول المواد الاستهلاكية مثل الصيدليات ومحلات العطور والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل. كذلك المؤسسات الغذائية بمختلف تصنيفاتها والمراكز التجارية والأسواق والمؤسسات التجارية ومضامير المشي.

وأكدت البلدية أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الرقابة على جميع الأنشطة خلال شهر رمضان وعيد الفطر هي 6 مخالفات، تشمل عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة، وبارتداء الكمامات والقفازات، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي 2 متر، إلى جانب نقص العلامات الإرشادية لتنظيم التباعد الاجتماعي، وعدم توفير عدد كاف من معقمات اليدين، كذلك عدم الالتزام بقياس درجات الحرارة للزبائن.

كادر رقابي

وشمل الكادر الرقابي خلال الفترة المذكورة 246 ضابط تفتيش ومهندس سلامة ومراقباً ومشرفاً، وتمثلت جهود بلدية دبي في الرقابة على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة في: آلية مراقبة التزام كافة المؤسسات والأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها البلدية، وتم إعداد وتعميم الإجراءات الاحترازية على جميع المؤسسات عن طريق الأنظمة الإلكترونية والذكية لأصحاب المؤسسات والنشر في قنوات التواصل الاجتماعي لبلدية دبي. كما تم نشر التعاميم ذات الصلة من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، إلى جانب توزيع المفتشين على المناطق في إمارة دبي مع توزيع المؤسسات حسب النشاط.، والتفتيش من قبل المفتشين والمفتشات ميدانياً للتأكد من التزام المؤسسات بالاشتراطات الاحترازية.

حرص

وحرصت بلدية دبي خلال علميات التفتيش في حال عدم التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية على تحرير غرامة وإغلاق المؤسسة المخالفة، مع توضيح الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها والالتزام بها والمتابعة مع المؤسسة المخالفة للتحقق من التزامها، والرقابة على ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة والتحقق من التزام المؤسسات بها.

وتعتمد بلدية دبي آلية التدرج من الإنذار وحتى إغلاق المؤسسات المخالفة لضمان تطبيق وتعزيز الإجراءات الاحترازية، يتم مخالفة المؤسسة غير الملتزمة ويتم إغلاقها مباشرة إلى حين التحقق من التزامها بتطبيق الضوابط والاشتراطات المطلوبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز