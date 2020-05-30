عودة النشاط لكورنيش القواسم وشواطئ رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

استقبل كورنيش القواسم والشواطئ العامة في إمارة رأس الخيمة روادها خلال اليومين الماضيين، بعد إغلاقها لأكثر من 70 يوماً بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وفق اشتراطات السلامة العامة ومراعاة الإرشادات كافة التي تم تعميمها لضمان سلامة وأمان المجتمع، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وعادت الحياة إلى كورنيش القواسم الوجهة الأولى لممارسة رياضة المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الالتزام بعدم التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي بين رواد الوجهة العائلية التي يفضلونها كمتنفس طبيعي على الواجهة المائية لمحمية الخور، حيث قامت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بإغلاق 70% من مواقف المركبات، وعدم السماح بتجاوز عدد المتواجدين لنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للكورنيش.

تقييم

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن التوسع في إجراءات التخفيف وفتح الشواطئ والحدائق العامة يعتمد على نتائج المرحلة الحالية التي تخضع لتقييم دقيق من الجهات المختصة في الإمارة، مؤكداً ثقته في وعي أفراد المجتمع وتقيدهم الكامل بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن كل إجراء يخضع للدراسة وفق خطة واضحة بالتعاون مع الجهات المختصة في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الدائرة أنجزت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، حيث تم تنفيذ عملية تعقيم وتنظيف متكاملة للمرافق العامة وفق أفضل المعايير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، مؤكداً تشديد الرقابة على الشواطئ العامة بشكل مكثف ومتواصل للتأكد من التزام أفراد المجتمع بالإجراءات، حيث سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية وتوقع الغرامات المالية من الجهات المختصة.

ويأتي افتتاح الشواطئ العامة وكورنيش القواسم في رأس الخيمة وفق 10 اشتراطات حددتها دائرة الخدمات العامة، في مقدمتها عدم السماح بتجاوز نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للشواطئ العامة، وارتداء مرتادي الشواطئ لأقنعة الوجه والقفازات، حظر التجمع لأكثر من 5 أفراد «حتى إذا كانوا من الأسرة الواحدة»، وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص، والابتعاد عند ممارسة الرياضة لمسافة لا تقل عن 6 أقدام، كما يحظر التدخين، وإشعال النيران، أو الشواء على الشواطئ، ويحظر تواجد من تقل أعمارهم عن 12 سنة على الشواطئ العامة، وكذلك من تزيد أعمارهم على 60 سنة.

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