«هدايا العيد» مبادرة إنسانية أسعدت الأطفال الأيتام بالعين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلق فريق «عونك يا وطن التطوعي» برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، حملة «هدايا العيد» لتوزيع الهدايا على الأيتام في منطقة العين، وذلك في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للفريق، الأمر الذي من شأنه أن يعكس الاهتمام بروح المشاركة والعطاء، وبهدف تعزيز مجالات التضامن والتكافل والتراحم في المجتمع. وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري في حديثه لـ «البيان»: ما قام به فريق عونك يا وطن التطوعي هو تجسيد فعلي وعملي للعمل الإنساني السامي المتمثل في توفير هدايا العيد للأيتام لرسم البهجة وإدخال السرور إلى قلوبهم، وتمكينهم من الاحتفال بالعيد كباقي إخوانهم، وإشعارهم بالجو الأسري الذي يعيشه الأطفال، مما يساعد على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع في المستقبل. فالتواصل مع الفئات الإنسانية في المجتمع واجب تمليه علينا جميعا روح التراحم والتلاحم التي تسود مجتمعنا وتعتبر أبرز سماته، داعياً إلى تجسيد وتعزيز قيم ومفهوم المسؤولية المجتمعية بين كافة فئات المجتمع.

وأوضحت سلام القاسم منسق فريق عونك يا وطن التطوعي، أن المبادرة تأتي في إطار البرامج والأنشطة المجتمعية التي يشارك بها فريق عونك يا وطن التي تعد تجسيداً لقيم وعادات المجتمع الإمارات، وتعزيز مبدأ الأسرة الواحدة وإرساء قيم التراحم والتواصل بين كل فئات المجتمع لإدخال السعادة والبهجة في نفوس الأطفال.

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