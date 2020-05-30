«أوسكار».. روبوت للتوعية بطرق الوقاية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

دفعت تداعيات جائحة «كورونا» طالبتين من كلية الدار الجامعية في عجمان إلى ابتكار روبوت ذكي يمكنه مساعدة المتسوقين في مراكز التسوق، والهايبرماركت، والجمعيات التعاونية، للتصدي للفيروس والوقاية من الإصابة به.

الطالبتان منى الهاشمي وآلاء هلال، اللتان تدرسان تخصص هندسة كمبيوتر في سنة التخرج، قررتا أن يواكب مشروع تخرجهما جهود حكومة الإمارات، والجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار العدوى بالفيروس. وأوضحتا أن المشروع عبارة عن روبوت ذكي، أطلقتا عليه اسم (أوسكار)، وصممتاه بحيث يمكنه الاستماع للمتسوقين، والتحدث معهم، والإجابة عن استفساراتهم، مشيرتين إلى أنهما قامتا بطباعته بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

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