«تدوير» يوعي إلكترونياً حول خدمات مكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، مجموعة من البرامج التوعوية التفاعلية، من خلال فيديوهات وقصص مصورة، لتعريف الجمهور بمفهوم مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة، وآثارها على الصحة، وتوعيتهم بكيفية الوقاية من هذه الآفات والتعامل السليم معها، هذا بالإضافة إلى مواد حول الاستخدام الخاطئ للمبيدات وضررها على الصحة، ويأتي ذلك انعكاساً للسعي الحثيث لتدوير في توعية المجتمع بكل فئاته، وترسيخ السلوك البيئي السليم، لضمان تحقيق مستقبل صحي مستدام لإمارة أبوظبي.

وأوضح مركز أبوظبي لإدارة النفايات لـ«البيان»، أنه تم الاتجاه للتوعية الإلكترونية ابتداءً من شهر مايو الجاري، حتى نهاية العام 2020، حيث تم العمل على تجهيز أكثر من عشرة فيديوهات حتى الآن، حول مواضيع توعوية متنوعة وشاملة لجميع خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، مثل الاستخدام الآمن للمبيدات، كيفية حماية منزلك وعائلتك وعزبتك ومزرعتك من الآفات، وكيفية المحافظة على منازلنا خالية من الذباب وبق الفراش والصراصير والفئران والنمل، حيث تقدم الفيديوهات للجمهور المعني باللغتين العربية والإنجليزية، وتم نشرها للشركاء الاستراتيجيين لتعميمها على موظفيه.

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