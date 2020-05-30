بدء عودة حاملي الإقامات السارية من الخارج بعد غدٍ

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

يبدأ حاملو الإقامات السارية الموجودون خارج الإمارات العودة إلى الدولة اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين الموافق أول يونيو.يأتي ذلك استجابة من الجهات المعنية في دولة الإمارات، لتسهيل الإجراءات لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، ومراعاة للأسر، وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم التي تأثرت بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قد دعت حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة للتسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae بهدف تسهيل إجراءات عودتهم إلى الإمارات بأمان.

كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جميع من لديهم إقامات سارية من المتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة «تواجدي للمقيمين» على موقع الوزارة، حيث تهدف الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى الدولة.

تحذير

وحذر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، من حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب العودة، مشيراً إلى أن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، داعياً إلى حجز تذاكر الطيران وفقاً لتاريخ السفر الفعلي المحدد، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية. وذكر أن شروط عودة المقيمين تتضمن تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولاً، وإرفاق الطلب بصورة شخصية ملونة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر ساري المفعول، وكذلك إثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات برسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران، إذا كان السبب هو السياحة.بينما أكدت شركات الطيران، أن من شروط عودة المقيمين، إجراء الاختبار الصحي الإلزامي عند الوصول، والحجر المنزلي الإجباري لمدة 14 يوماً.

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