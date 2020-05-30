بعثتنا لدى الأمم المتحدة تستضيف نقاشاً افتراضياً حول تعزيز دور المرأة الاقتصادي

المصدر: نيويورك - وام

استضافت البعثتان الدائمتان لدولة الإمارات وأيرلندا لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن حلقة نقاش افتراضية حول «تعزيز دور المرأة في الانتعاش الاقتصادي ومواجهة آثار تغير المناخ في حالات ما بعد النزاع».

وتم خلال الحلقة تقييم التدابير والسياسات التي تُمكن المرأة أثناء الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات، وخاصة في سياق تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وافتتحت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة المناقشة، وقالت في هذا الصدد «غالباً ما تفشل مبادرات الانتعاش الاقتصادي في دمج النساء في حالات ما بعد النزاع، إما كمستفيدات أو من خلال مشاركتهن الفعالة في عملية صنع القرار .. من المهم أن تراعي تدابير الاستجابة للأزمة الاقتصادية وضع النساء في حالات النزاع وبعد حدوثه، حيث سيكون ثمن استبعاد النساء والفتيات من عمليات صنع القرار هو الأعلى، وخاصة في هذه الآونة التي تشهد تغيراً في المناخ فضلاً عن جائحة كورونا ».

مشاركة

وأكدت السفيرة ميلان فرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، التي شاركت في استضافة وإدارة حلقة النقاش الافتراضية أن الفشل في إشراك المرأة في عملية صنع القرار ما بعد النزاعات، يمكن أن يقوض جهود تحقيق سلام دائم.وقالت السفيرة جيرالدين بيرن ناسون، المندوبة الدائمة لأيرلندا:«لقد شهدت جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، قيادات نسائية، وبُناة السلام يبذلن قصارى جهودهن لحماية مجتمعاتهن وبلدانهن في جميع أنحاء العالم .. حيث تسهم القيادات النسائية الشعبية في إرشاد وتوجيه عملية الانتقال إلى السلام ».

وقالت فومزيلي ملامبو نغوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «إن إعادة البناء بشكل أفضل تعني لنا الاقتصادات التي تواجه تحديات تغير المناخ، وتعمل على تمكين النساء لإيجاد دور لهن في المناطق التي تشهد نزاعات».

نقاش

وتعتبر حلقة النقاش الافتراضية هي الثانية ضمن سلسلة من الحلقات التي تستضيفها دولة الإمارات بالتعاون مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، كجزء من مبادرة مشتركة للنهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار لما بعد النزاعات قبل الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.وتتكون المبادرة من إطلاق تقرير بحثي مهم خلال النصف الثاني من عام 2020 وخطة عمل التي ستكون بمثابة دليل إرشادي لاستعراض الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 للقرار رقم 1325 (2000) بالإضافة إلى تقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.

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