مجلس الخالدية يتيح للأسر التزاور افتراضياً خلال العيد

المصدر: الشارقة - البيان

عزز مجلس ضاحية الخالدية بمدينة الشارقة والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة من تواصل الأهالي والأسر على مدى أيام العيد، وذلك عبر تخصيص رابط للتواصل الإلكتروني بهدف تمكين الأهالي من التزاور افتراضياً وتبادل التهاني.وطرح مجلس ضاحية الخالدية رابطاً يتيح لكافة الأسر الدخول إلى المنصة الافتراضية عبر برنامج زووم الإلكتروني من أول أيام عيد الفطر وحتى اليوم الثالث طوال النهار ودعوة الأهالي للتلاقي وتبادل التهاني والمعايدات.

وأتاح مجلس ضاحية الخالدية لقاء الأهالي عن بُعد عن طريق الرابط الإلكتروني المرئي بتقنية الفيديو لتبادل التهاني والتبريكات في رؤيته لتقوية أواصر الترابط الاجتماعي من خلال تبادل المعايدة بمناسبة العيد.

وحضر اللقاء خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، ومحمد راشد بن جرش نائب الرئيس، ومطر غانم السويدي عضو المجلس، ومسؤول المجلس عمران الحمادي، بجانب عدد من أهالي الضاحية.

وعلى هامش هذا التلاقي، أطلق مجلس ضاحية الخالدية مبادرته المجتمعية تحت عنوان «حلوى فوالة العيد» بالتعاون مع المصنع العُماني للحلوى لتوزيع الحلوى على الأسر من الأهالي.

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