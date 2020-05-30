تعرف إلى بروتوكولات العودة إلى العمل في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة بروتوكولات العودة إلى العمل و تتضمن قواعد إرشادية تساعد على منع التعرض لعدوى كوفيد 19 في مكان العمل.



الاستجابة لجائحة كوفيد 19

استندت التوصيات العالمية لتسطيح المنحنى لوباء فيروس كورونا المستجد (عدوى كوفيد 19 ) إلى:

. اعتبار التباعد الاجتماعي هو الإجراء الوحيد الفعال لتقليل حالات الإصابة وأعداد الوفيات

. بالنظر إلى أن حداثة هذا المرض وعدم توفر لقاح ضد الفيروس في الوقت الحالي و أن العلاج سيحتاج إلى المزيد من الوقت ليتم تطويره.

. تشير الدلائل العلمية إلى أن البلدان التي اتخذت إجراءات الإغلاق أو التباعد الاجتماعي تمكنت من إبطاء سرعة انتقال العدوى وانتشار المرض.

الهدف

. استندت هذه الوثيقة على ما هو معروف حاليا عن مرض فيروس كورونا المستجد (عدوى كوفيد 19 ) و هو مرض تنفسي يمكن انتقاله من شخص إلى آخر.

. قد تساعد هذه الإرشادات على منع التعرض لعدوى كوفيد 19 في مكان العمل. كما أنها توفر ارشادات التخطيط لاحتمالية انتشار العدوى في المجتمع المحلي.

. لمنع الوصم والتمييز في مكان العمل، لا تستخدم سوى الإرشادات الموضحة في هذه الوثيقة لتحديد خطر الإصابة بالعدوى، لا تتخذ قرارات عن المخاطر على أساس العرق أو بلد المنشأ وتأكد من الحفاظ على سرية الأشخاص الذين يعانون من عدوى مؤكدة بمرض كوفيد 19 . هنالك الكثير لمعرفتة عن الفيروس ولازالت الدراسات العلمية قائمة ويتم التحديث باستمرار.

الحد من انتقال العدوى بين الموظفين

. سياسات عمل تساعد الموظفين المرضى على البقاء في المنزل:

1- يجب على الموظفين الذين لديهم أعراض (مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس ) إخطار المسؤول المباشر لديهم في جهة العمل بأن عليهم البقاء في المنزل

2- يجب على الموظفين المرضى عدم العودة إلى العمل حتى يتعافوا، بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية

3- يجب على الموظفين الذين هم بصحة جيدة ولكن لديهم أحد أفراد الأسرة المرضى في المنزل بعدوى كوفيد 19

إخطار مسؤوليهم المباشر في جهة العمل واتباع الاحتياطات الموصى بها من قبل دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة

العامة.

. تحديد مكان وكيفية تعرض الموظفين لعدوى كوفيد 19 في العمل:

بعض الموظفين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، مثل كبار السن ( 60 عاما فما فوق) وأولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة. فكر في تقليل الاتصال وجها لوجه بين هؤلاء الموظفين أو تعيين مهام العمل التي تسمح لهم بالحفاظ على مسافة ستة أقدام من الموظفين والعملاء والزوار الآخرين ، أو العمل عن بعد إذا كان ذلك ممكنا.

فئات المرضى المعرضين لمخاطر عالية

1- الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر.

2- الاشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة

• أمراض الرئة المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

• أمراض القلب.

• نقص المناعة بما في ذلك العلاجات المثبطة للمناعة مثل علاج السرطان، و الكورتيكوستيرويدات وزارعة النخاع أو زرع الأعضاء، وأمراض نقص المناعة.

• السمنة المفرطة ( مؤشر كتلة الجسم BMI 40)

• الحالات الصحية المزمنة مثل مرضى السكري أو الفشل الكلوي أو أمراض الكبد.

• يجب مراقبة النساء الحوامل وبعد الولادة حيث من المعروف أنهم معرضون لخطر الإصابة بمرض فيروسي حاد

• المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية.

• المرضى المصابين بقصور القلب

الحد من انتقال العدوى بين الموظفين

- عزل الموظفين المرضى :

• يجب عزل الموظفين الذين يبدو أن لديهم أعراض (مثل الحمى أو السعال أو ضيق في التنفس) عند الوصول إلى العمل أو الذين يمرضون خلال النهار على الفور عن الموظفين الآخرين والعملاء والزوار وإرسالهم إلى المنزل

• إذا تأكدت إصابة الموظف بعدوى كوفيد 19 ، فيجب على المسؤولين إبلاغ زملائهم الموظفين باحتمال تعرضهم للعدوى في مكان العمل مع المحافظة على السرية. وينبغي على المخالطين الذين لم يلتزموا بلبس الكمام أثناء مخالطة الحالة الإيجابية بالتزام الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما

- تثقيف الموظفين حول كيفية الحد من انتشار عدوى كوفيد 19:

يتوجب على الموظفين اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم في العمل وفي المنزل. كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة خطيرة هم أكثر عرضة للمضاعفات.

• يجب على الموظفين الذين لديهم أعراض (مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس) إخطار المسؤول المباشر لديهم في جهة العمل، و الحصول على الرعاية الطبية في حال تطلب ذلك.

• أبلغ مسؤولك المباشر إذا كان لديك أحد أفراد العائلة المرضى بعدوى كوفيد 19 في المنزل وتعلم ما يجب عليك القيام به إذاكان شخص ما في منزلك مريضا.

• اغسل يديك دائما بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. استخدام مطهر اليد المحتوي على ما لا يقل عن 60 ٪ من الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء .

• تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.

• غطي فمك وأنفك بمناديل ورقية عند السعال أو العطس أو استخدام باطن مرفقك. ارم المناديل المستخدمة في القمامة أو غسل اليدين على الفور بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. إذا لم يتوفر الصابون والماء، استخدم مطهر اليد الذي يحتوي على الكحول بنسبة 60 ٪ على الأقل.

- تثقيف الموظفين حول كيفية الحد من انتشار عدوى كوفيد 19:

• تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر والأسطح الأخرى مثل مكاتب العمل ولوحات المفاتيح والهواتف والدرابزين ومقابض الأبواب ودورات المياه. يمكن تنظيف الأسطح المتسخة بالماء والصابون قبل التطهير.

للتطهير، استخدم المنتجات التي تلبي معايير وكالة حماية البيئة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد و المسبب لعدوى كوفيد 19 ، ومناسبة للسطح. يجب إتمام هذه المهمة من قبل موظفي شركة التنظيف قبل وبعد ساعات العمل يوميا.

• تجنب استخدام هواتف الموظفين الآخرين أو مكاتبهم أو أدواتهم المكتبية ومعدات العمل الأخرى، عندما يكون ذلك ممكنا . إذا لزم الأمر، يتوجب تنظيف وتطهير تلك الأدوات قبل وبعد الاستخدام.

• ممارسة التباعد الجسدي عن طريق تجنب التجمعات الكبيرة والحفاظ على مسافة (حوالي 6 أقدام أو 2 متر) من الآخرين عندما يكون ذلك ممكنا.

- المحافظة على الصحة خلال سير الأعمال:

• تحديد منسق في مكان العمل والذي سيكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بعدوى كوفيد 19 وتأثيرها على سير الأعمال.

• تنفيذ الإجازات المرضية المرنة والسياسات والممارسات الداعمة.

• ضمان أن تكون سياسات الإجازات المرضية مرنة ومتناسقة مع إرشادات الصحة العامة وأن يكون الموظفون على دراية بهذه السياسات وفهمها.

• الحفاظ على سياسات مرنة تسمح للموظفين بالبقاء في المنزل لرعاية أحد أفراد الأسرة المرضى أو رعاية الأطفال بسبب إغلاق المدرسة ورعاية الأطفال.

• يجب على أصحاب العمل عدم طلب نتيجة اختبار COVID 19 الإيجابية أو ملاحظة مقدم الرعاية الصحية للموظفين المرضى للتحقق من مرضهم أو التأهل للحصول على إجازة مرضية أو العودة إلى العمل. وذلك لأن مقدمي

الرعاية الصحية والمرافق الطبية مشغولون بتقديم الخدمات العلاجية وغير قادرة على تقديم مثل هذه الوثائق في الوقت المناسب.

- النظر في وضع سياسات وممارسات للتباعد الاجتماعي

• ينبغي تنفيذ التباعد الاجتماعي على النحو الذي توصي به حاليا الحكومة والسلطات الصحية. التباعد الاجتماعي يعني تجنب التجمعات الكبيرة والحفاظ على المسافة )حوالي 6 أقدام أو 2 متر( من الآخرين عندما يكون ذلك ممكنا

(على سبيل المثال، الاستراحات والكافتيريات).

- النظر في وضع سياسات وممارسات للتباعد الاجتماعي

• البدء في استئناف العمل بشكل تدريجي مع الموظفين الأقل عرضة للخطر دون وجود أي عوامل خطوره صحية. كما يجب أن يستمر العمل عن بعد في المرحلة الأولية للفئات عالية الخطورة.

• الإستمرار في تطبيق آلية العمل عن بعد ما أمكن وتنفيذ مواقع عمل مرنة.

• تنفيذ ساعات عمل مرنة (على سبيل المثال،مناوبات متداخلة)

• زيادة المساحة الفاصلة بين الموظفين في موقع العمل

• زيادة المساحة الفاصلة بين الموظفين والعملاء(على سبيل المثال، انجاز الأعمال من المركبة، الأقسام المحددة بعازل)

• تنفيذ خيارات مرنة للاجتماعات والسفر (على سبيل المثال، تأجيل الاجتماعات أو المناسبات غير الأساسية)

• تقليص حجم العمليات

• تقديم الخدمات عن بعد (مثل الهاتف أو الفيديو أو الويب)

• تسليم المنتجات من خلال البيك اب أو التسليم على جانب الرصيف

• مراعاة ظروف كبار السن و المصابين بأمراض مزمنة وأمهات الأطفال الأقل عن 12 عاما قدر المستطاع.

- المحافظة على بيئة عمل صحية:

زيادة معدلات التهوية

زيادة نسبة الهواء الخارجي الذي يدور في النظام

- التشديد على آداب الجهاز التنفسي ونظافة اليدين للموظفين والعملاء وزوار موقع العمل:

• الالتزام بلبس الكمام طوال الوقت في أماكن العمل الجماعية.

• يتم تأمين مناديل وحاويات قمامة للتخلص منها دون أي لمس.

• توفير الصابون والماء في مكان العمل.

• وضع معقم اليدين في أماكن متعددة لتشجيع نظافة اليدين.

• وضع ملصقات تشجع نظافة اليدين للمساعدة على وقف الانتشار عند مدخل مكان عملك وفي مناطق مكان العمل الأخرى التي يحتمل رؤيتها فيها.

• التشجيع على عدم المصافحة - شجع على استخدام طرق أخرى للتواصل.

- المحافظة على بيئة عمل صحية:

• يتوجب إجراء التنظيف والتطهير لجميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل بشكل روتيني ، مثل مكاتب العمل ولوحات المفاتيح والهواتف والد رابزين ومقابض الأبواب.

• إذا كانت الأسطح متسخة ، فيجب تنظيفها باستخدام منظف أو صابون وماء قبل التطهير.

• للتطهير ، يجب أن تكون معظم المطهرات المنزلية المسجلة لدى وكالة حماية البيئة ( EPA ) فعالة. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لجميع منتجات التنظيف والتطهير (مثل التركيز وطريقة التطبيق ووقت الاتصال ، وما إلى ذلك).

• لا تشجع الموظفين على استخدام هواتف أو مكاتب أو غيرها من أدوات ومعدات العمل للموظفين الآخرين ، متى أمكن ذلك. إذا لزم الأمر ، قم بتنظيفها وتطهيرها قبل وبعد الاستخدام.

• توفير مناديل يمكن التخلص منها بحيث يتوجب على الموظف أن يمسح الأسطح شائعة الاستخدام (على سبيل المثال ، مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب وأدوات العمل والمعدات الأخرى) قبل كل استخدام يوميا وبصفه دورية كل ساعة اذا لزم الأمر.

• يتوجب إجراء تنظيف وتطهير كلي بعد وجود الأشخاص المشتبه / المؤكد أنهم مصابون بعدوى كوفيد 19 في المنشأة.

• إذا كان يشتبه في إصابة موظف مريض بعدوى كوفيد 19 ، فاتبع إرشادات التنظيف والتطهير من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة.

رحلة الموظف إلى ومن مكان العمل

1- ما يتوجب على الموظفين اتباعه قبل العودة إلى أماكن العمل:

يتوجب على جميع الموظفين تحميل تطبيق الحصن واتباع الإخطارات الواردة إليهم.

يلتزم جميع الموظفين بإكمال جلسة التعلم الإلكتروني عن عدوى كوفيد 19 ومعلومات الوقاية قبل استئناف العمل بالإضافة إلى جلسة توعية خاصة بالعودة إلى العمل.

2 - تنقل الموظف إلى ومن العمل:

. اتباع بروتوكول السلامة و الإرشادات الإحترازية أثناء التنقل باستخدام المواصلات العامة (لبس الكمام، القفاز، والتباعد في الجلوس بمقدار 2 متر ان أمكن ).

. شجع الموظفين على استخدام وسائل النقل الخاصة حيثما أمكن

. زيادة الضوابط عند نقاط الدخول

. تحديد مواقع دخول وخروج منفصلة للمبنى كلما أمكن.

. الحفاظ على المسافة الآمنة في حال الانتظار لدخول المبنى.

. تعليق الملصقات الخاصة بالارشادات الإحترازية عند نقاط الدخول بوضوح أو وضع رمز الاستجابة السريعة على الباب الذي يطلق دليل مصور للإجراء الآمن.

. الحد الأقصى للقدرة الاستيعابية لموقع العمل في هذه المرحلة تصل إلى 30 ٪ للموظفين / العملاء / الزوار.

. تقييد الدخول لغير الموظفين.

. إلزامية استخدام الكمام الواقي والقفاز لجميع الموظفين قبل دخول المبنى (يتوجب على جهات العمل توفير مخزون احتياطي من هذه المعدات لحالات الطوارئ، بينما يتحمل كل موظف مسؤولية تأمين احتياجاته من معدات الحماية الشخصية ).

. امنع أي شخص لا يرتدي كمام الوجه من دخول المبنى.

3 - في مكان العمل:

. اتباع نظام المناوبات/ ساعات عمل مرنة لمنع التداخل بين الموظفين وتحسين تتبع المخالطين.

. استخدام مؤتمرات الفيديو لعمليات التسليم / التحويلات / الإحاطات / الاجتماعات.

. تعزيز العادات الشخصية الصحية مع لافتات عالية الوضوح وحملة إعلامية في مكان العمل.

. إلزامية استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة وخصوصا الكمامة الواقية. تأكد من عدم مشاركة الملابس الواقية ومعدات الوقاية الشخصية بين الموظفين.

. ضمان المساحة الفاصلة في تحديد المساحات المكتبية ، وإعادة ترتيب المقاعد لتقليل مخاطر التلامس والانتقال بين الموظفين. ضمان الفصل المادي من خلال استخدام المناطق المخصصة لكل مجموعة.

. تخصيص مقاعد دائمة وتقييد المقاعد الفارغة/المتاحة.

. ضمان مسافة الفصل القياسية بين الموظفين في جميع الأوقات.

. توفير معدات التنظيف للموظفين / العملاء / الزوار (مطهر اليدين ، مناديل مطهرة ...) وذلك لتمكينهم من التنظيف المستمر لمساحات عملهم اليومي.

3 - في مكان العمل:

. ضمان المساحة الفاصلة الآمنة بين العملاء.

. وضع سياسة مكتب عمل نظيفة لجميع الموظفين.

. الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية في أماكن العمل الجماعية.

. الحد من الاجتماعات (الحد من التجمعات الشخصية بحيث لا يزيد عن شخصين في الغرفة )

. إجراء جميع الاجتماعات لأكثر من شخصين من خلال مؤتمرات الفيديو حيثما أمكن ذلك.

. إلغاء جميع الأنشطة الشخصية غير المرتبطة بالعمل.

. تشجيع التعقيم المتكرر والمتدرج لجميع الموظفين.

. تركيب حواجز زجاجية بين الموظفين والعملاء يعد اختياري في حال الإلتزام بالمسافات الآمنة.

. التحول بالكامل لآلية الدفع في الجهات إلى دفع إلكتروني بدون تلامس (بدون مبالغ نقدية).

4 - المساحات المشتركة:

• يتوجب منع تواجد عمال مطبخ الخدمة لكل طابق في هذه المرحلة.

• تحديد المناطق عالية المخاطر بناء على تقييم الموقع والتفتيش بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه محددة ومواقف السيارات.

• تتم إزالة أو استبدال الموارد العامة عالية اللمس )آلات القهوة ، ...( واستبدالها بالآلات التي تعمل بالكشف عن الحركة. إلزامية إستخدام الأكواب والصحون ذات الإستخدام الواحد.

• إغلاق جميع المناطق العامة وتوفير بروتوكولات صارمة عند إعادة فتحها.

• تقليل استخدام المقابض والواجهات المادية (ترك الأبواب مفتوحة خلال ساعات العمل).

• الحد من السعة في المصاعد (اثنان في المصعد ذي السعة الصغيره ، وأربعة في المصاعد الكبير).

• فرض التباعد في المسافات في الكافيتريات / و ساعات الراحة للموظفين

• ارسال رسائل تذكير بأهمية التباعد الإجتماعي.

. في حال تم استخدام خدمة الطلبات من الخارج ، يتوجب على الموظفين ومستخدمي الخدمة اتباع التالي:

• استخدم خيار التسليم عن بعد الذي لا يوجد فيه تلامس، مثل طلب ترك الطعام عند المدخل أو لدى حارس المبنى، واستخدم خيار الدفع عن بعد الذي لا يعمل باللمس .

• بعد استلام العلب أو أكياس الطعام نظف يديك بمطهر كحولي أو قم بغسلها بالماء والصابون حسب التعليمات السابقة.

• تجنب طلب الطعام غير المطبوخ من المطاعم.

• التخلص من جميع الحاويات والأوراق الخاصة بالطعام وتنظيف الأسطح

• الدفع إلكترونيا لتجنب لمس عامل التسليم.

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