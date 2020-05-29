"الأرصاد": منخفض مداري يتشكل في بحر العرب

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

قال المركز الوطني للأرصاد إن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير الى وجود منخفض جوي متمركز على جنوب غرب بحر العرب على بعد 100 كم من صلالة وتصل سرعة الرياح حول المركز 45 كم/س ومن المتوقع أن يتعمق ويعبر سواحل سلطنة عمان «ظفار» ثم يتحرك باتجاه الشمال خلال الأيام المقبلة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه يتابع الحالة الجوية على مدار الساعة ويناشد الجمهور بمتابعة التقارير الرسمية الصادرة عن المركز وتجنب الشائعات.

من جهة ثانية، شهدت عدد من مناطق الدولة خاصة في العين تشكل سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية أحيانا، وقد سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على العراد والشعبية والسلامات ومنازف وهيلي والفوعة في العين.

وسُجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في منطقة مزيرعة بواقع 47.1 درجة مئوية عند الساعة 03:15 عصرا، بينما سُجلت أقل درجة في منطقة ركنة بواقع 24 درجة مئوية عند الساعة الخامسة صباحا.

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الأشعار الأول لتطورات منطقة الضغط الجوي المنخفض إلى منخفض مداري ودعت الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري الأودية وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وأشارت الأرصاد العمانية إلى أنه نظرا لاستمرار تدفق السحب المصاحبة للحالة المدارية وغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها (50 إلى 90 ملم) والتي قد تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وجريان الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع موج البحر في محافظة ظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة، تهيب بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر اثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب المرور في الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

كما دعت الهيئة إلى ضرورة التقيد التام بقرارات وتوصيات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب الخروج من المنازل إلى للضرورة القصوى.

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