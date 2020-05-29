إسعاف دبي تدشن محطة شوبا الإسعافية في ند الشبا

المصدر: البيان الإلكتروني

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف محطة "شوبا" الإسعافية الجديدة في منطقة "ند الشبا"، وذلك ضمن خطتها لنشر المحطات الإسعافية في مناطق ومدن إمارة دبي تحقيقاً لأهدافها وتطبيقاً لخدمات طب الطوارئ ورعاية المرضى ما قبل المستشفى والاستجابة السريعة لكل البلاغات المستلمة.

وتقع المحطة في مشروع "شوبا هارتلاند" أول مجمّع سكني على ضفاف قناة دبي المائية.

وتقدم سعادة خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالشكر لمجموعة "شوبا" العقارية نظير تخصيص مساحة كبيرة لتأسيس هذه المحطة الاسعافية في المجمع وتجهيزها بكل ما يلزم لتؤدي واجبها في إسعاف وإنقاذ المرضى والمصابين والاستجابة لجميع الحالات وكذلك حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا "كوفيد- 19".

وكشف أن المؤسسة تمتلك حالياً 122 محطة اسعافية موزعة على المواقع الحيوية مثل مراكز الشرطة والدفاع المدني والمستشفيات وعيادات الصحة وصالات مطارات دبي إلى جانب الطرق الداخلية والخارجية في إمارة دبي، حيث زودت هذه المحطات بطواقم إسعافية مناوبة على مدار الساعة ما يقلل زمن الوصول إلى طالب خدمة الإسعاف من ذوي الإصابات على الطريق أو الحالات المرضية.

ولفت الدراي إلى أن هناك خطة لزيادة المحطات خصوصاً على الطرق السريعة والمناطق البعيدة خلال العامين الجاري والقادم.

من جهة أخرى تفقد الدراي اليوم الخدمات الإسعافية المقدمة في منطقة الــ "جي بي آر" ووجه بتوفير المسعفين والمركبات والخدمات المتخصصة المطلوبة لاهل المنطقة من خلال المحطة الإسعافية التي دشنتها المؤسسة فيها مؤخراً.

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