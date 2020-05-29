رئيس برنامج الأغذية العالمي: التاريخ سيسجل الموقف العظيم لمحمد بن زايد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي إن التاريخ سيسجل الموقف العظيم، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عندما اتصل بيزلي بسموه لطلب المساعدة لمواجهة فيروس كورونا، فأجابه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فورًا قائلا: "سنساعدكم".

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