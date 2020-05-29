رئيس برنامج الأغذية العالمي: التاريخ سيسجل الموقف العظيم لمحمد بن زايد

قال ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي إن التاريخ سيسجل الموقف العظيم، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عندما اتصل بيزلي بسموه لطلب المساعدة لمواجهة فيروس كورونا، فأجابه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فورًا قائلا: "سنساعدكم".
رئيس #برنامج_الأغذية_العالمي: التاريخ سيسجل الموقف العظيم لـ #محمد_بن_زايدhttps://t.co/HFqyId9OVc@MohamedBinZayed@WFP_AR@WFP#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Q4WpkE0Z0i— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 29, 2020