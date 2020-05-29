قرقاش: نهج الإمارات الناجح في التعاطي مع أزمة «كورونا» أكسبها تقدير العالم

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إدارة أزمة «كورونا» عززت ريادة الإمارات في التعامل بجدية ومنهجية.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبح سمة للإمارات، فالقيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الإجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبتت حكمتها».

وأضاف معاليه: «نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر.. احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب بما فيه إجراء مليوني فحص (ويتصاعد).. نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية».

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