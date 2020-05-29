حميد القطامي: المسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع لديمومة الحياة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أنه مع عودة النشاط والحياة الطبيعية وعجلة الحركة الاقتصادية والاجتماعية، من المهم أن تكون المسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع لديمومة الحياة.

وأضاف معاليه، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه من المهم أن يستشعر كل فرد في المجتمع أنه أمام مسؤولية تجاه نفسه والآخرين فيما يتعلق بالسلامة والإجراءات الاحترازية، إذ دوّن معاليه: «مع عودة النشاط والحياة الطبيعية وعجلة الحركة الاقتصادية والاجتماعية، من المهم أن نستشعر أننا أمام مسؤولية تجاه أنفسنا والآخرين والمجتمع فيما يتعلق بالسلامة والإجراءات الاحترازية. المسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع لديمومة الحياة، فالجميع مسؤول وكلنا مسؤول».

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