«صحة» ترفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص من المركبة إلى 72%

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قالت الدكتورة فواغي راشد النقبي مديرة مركز الكورنيش للفحص من المركبة في أبوظبي: «إن افتتاح 9 مراكز جديدة للفحص من المركبة في أبوظبي والعين والظفرة ودبي إضافة إلى 15 مركزاً قديماً وزيادة عدد أيام العمل إلى 6 أيام أسبوعياً، سيزيد من الطاقة الاستيعابية في تلك المراكز إلى 72% مقارنة بالأيام الماضية، مشيرة إلى أن مركز الكورنيش يقوم بإجراء الفحص لحوالي 1200 مراجع يومياً بمعدل 100 مراجع في الساعة وهو ما يعادل 7200 مراجع في الأسبوع، علماً بأن مراكز المناطق الشمالية توفر 800 فحص يومياً.

وأشارت الدكتورة النقبي إلى أن مبادرة فحص «كورونا» المستجد من خلال المركبة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصاً أنها استوعبت فئات عديدة من أفراد المجتمع من الذين لا يحبذون الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الصحية لأخذ المسحة خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، كما أن الفئات الجديدة المعفاة من رسوم الفحص ستعمل على تشجيع الآلاف لإجراء الفحص.

وأضافت: «إن آلية العمل في مركز الكورنيش للفحص من المركبة تتشابه إلى حد كبير مع جميع مراكز «صحة» على مستوى الدولة، حيث يتم في البداية حجز الموعد عبر تطبيق شركة «صحة» أو من خلال مركز الاتصال «استجابة» ولدى وصول المراجع إلى المركز الذي يقوم باختيار المركز الأقرب إليه يتم التسجيل وفرزه والتقدم للفحص وأخذ المسحة منه في غضون 5 دقائق وهو في سيارته».

ويتعين على جميع فئات المجتمع حجز موعد عن طريق تطبيق «صحة» المتوفر، كما يمكن لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم الاتصال على 8001717 لحجز موعد في أي من المراكز، وفي حال لم يكن الشخص من ضمن الفئات المشمولة يتعين عليه الدفع من خلال التطبيق حيث لا يتم قبول الدفع في مراكز المسح.

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