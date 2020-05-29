سعود الحميدان وحسين لوتاه يضعان فندقاً كامل التجهيزات تحت تصرّف «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن رجلا الأعمال الإماراتيان، سعود عثمان الحميدان وحسين ناصر لوتاه، عن وضع فندق مكتمل التجهيزات والمستلزمات وسبل الراحة، تحت تصرف دائرة الصحة بدبي، حيث يمكن استخدامه لأغراض الحجر الصحي، بما يسهم في محاصرة الفيروس، والحد من فرص انتشاره. وذلك مع تواصل الدعم المجتمعي للجهود المبذولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، واستشعار مجتمع الأعمال لمسؤوليته كشريك في تعزيز القدرة على تجاوز هذه الأزمة، والتعاطي بكفاءة مع ما جلبته من تحديات.

ويضم الفندق، الواقع في منطقة بر دبي، 91 غرفة مجهزة بكافة متطلبات الإقامة المريحة، حيث يمكن استخدامه لاستضافة زوار دبي، ممن لم يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم، بسبب تعليق حركة الطيران حول العالم، وإغلاق العديد من المطارات، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة حول العالم، علاوة على إمكانية استخدام الفندق لاستضافة من ترى هيئة الصحة بدبي ضرورة إقامتهم في الفندق، بدواعي الحجر الصحي. حيث تم تهيئة غرف الفندق وأروقته لهذا الغرض، إلى جانب تكليف فريق متخصص لتلبية احتياجات ضيوف الفندق.

وأكد سعود عثمان الحميدان أن: «المجتمع بكامل مؤسساته وأفراده، شريك في مواجهة هذا التحدي الكبير، الذي اجتاح العالم خلال أشهر قليلة، ما يجعل تكاتف الجهود في التصدي له، وما حمله من تداعيات عديدة، واجباً وطنياً، والتزاماً أخلاقياً، لا يمكن الإخلال به، أو التأخر عن القيام به على الوجه الأكمل، وشرفاً يحمله كل من يقدر على تقديم المساعدة بأي شكل كان».

ومن جهته، نوّه حسين ناصر لوتاه بأن: «الظرف الراهن يستوجب من الجميع المساهمة، كل على قدر استطاعته، وما يتوفر له من إمكانات، يمكن من خلالها تقديم الدعم، ولو البسيط، لما تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود ضخمة، هدفها تحجيم الجائحة، ومحاصرة الفيروس، وتقليص فرص انتشاره، فيما يجب على رجال الأعمال أن يكونوا دائماً القدوة في مقدم صفوف الدعم، تأكيداً على اصطفاف المجتمع خلف القيادة الرشيدة، في التصدي لهذا التحدي الذي أثقل كاهل العالم أجمع».

وثمّنت هيئة الصحة في دبي، هذه المساهمة، بما تعكسه من حس وطني رفيع لدى مجتمع رجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن التضامن المجتمعي، وتكاتف جميع الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد من جهة القطاع الخاص، إلى جانب القطاع الحكومي، كلها عناصر تمثل إضاءات مهمة في وقت الأزمة، تؤكد مدى التلاحم والتضامن الذي يتمتع به مجتمع الإمارات، الذي لا يلبث في كافة المواقف والظروف، أن يقدم للعالم العديد من الدروس المستفادة، في كيفية التصدي للأزمات، وتجاوز تبعاتها بمنتهى القوة والثقة والاطمئنان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز