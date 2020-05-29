«زايد للإسكان» ينظم مبادرة «على خُطى بوخالد»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان، مبادرة «على خُطى بوخالد»، والتي استهدفت أكثر من 80 زائراً من الدول الشقيقة والصديقة، واحتضنتها مدينة الإمارات الإنسانية في إمارة أبوظبي.

وقام مجلس شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع إدارة الاتصال الحكومي، وفريق التطوع بالبرنامج، بتنظيم مجموعة من الفعاليات الترفيهية لزوّار المدينة الإنسانية، تحت شعار «نحتويكم بقلوبنا قبل دارنا»، شملت مسابقات للأطفال، وهدايا للعائلات من الدول العربية والشقيقة، وعرض إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الإنساني.

وقال سعود جاسم بوصيم عضو مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عن فئة الشباب: «لا شك أن العمل الإنساني له دور رئيس في بناء نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، على المستوى المحلي والعالمي، وهذه النظرة الثاقبة، أتت من رؤية ثاقبة من رؤية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأكمل هذه المسيرة الإنسانية قيادتنا الرشيدة، من خلال إجلاء العديد من العائلات، واحتضانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل الأزمة الراهنة».

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