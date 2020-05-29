حملة لتنظيف جزيرة حالة البحراني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال بلدية مركز المدينة، حملة لتنظيف جزيرة حالة البحراني، على مدى يومين، بالتعاون مع شركة «لافاجيت»، وبالتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز البيئة الصحية على الجزيرة.

وعمل فريق الحملة على جمع كافة المخلفات التي على الجزيرة، ووضعها في أكياس خاصة بتجميع المخلفات، ونقلها خارج الجزيرة عبر قوارب بحرية، للتخلص منها وفقاً للطرق المتبعة.

ويأتي تنظيم الحملة، ضمن إطار استراتيجية البلدية في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز البيئة الصحية النظيفة لكافة المدن والجرز الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي.

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