16.7 % زيادة استهلاك القطاع السكني للمياه في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت دراسة نفذتها إدارة الدراسات والبحوث بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن ارتفاع استهلاك المياه في القطاع السكني منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أبريل الماضي، بنسبة بلغت 16.7 %، بينما انخفضت في القطاع الصناعي بنسبة 6.6 %، وانخفضت في القطاع التجاري بنسبة 4.2 %، وبلغت نسبة الانخفاض في القطاع الحكومي 2.7 %، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وأشارت الدراسة إلى أن كميات المياه الموزعة بإمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي، حققت زيادة بنسبة 13 %، حيث بلغت 8 مليارات و285 مليون غالون، بينما كانت 7 مليارات و319 مليون غالون خلال الربع الأخير من عام 2019.

تلبية

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن: «الزيادة الملحوظة في استهلاك المياه بالقطاع السكني، جاءت لتلبية الطلب المتزايد على المياه، نتيجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وبقاء عدد كبير من سكان إمارة الشارقة في بيوتهم لأوقات طويلة، التزاماً بمواعيد التعقيم الوطني».

وأشار الدكتور المهندس راشد الليم، إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج وتحلية المياه وتوزيعها على المشتركين، كما تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه، واستخدامها الاستخدام الأمثل، وأعدت الهيئة مجموعة من البرامج والخطط لتوعية المشتركين، خاصة في القطاع السكني، والذي يشهد زيادة في كميات الاستهلاك، نتيجة التزام الجماهير بالبقاء في منازلهم، وعدم النزول إلا للظروف الطارئة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، لمتابعة ترشيد الاستهلاك في المناطق السكنية، كالكشف عن التسربات، وتركيب قطع وأدوات الترشيد التي توفر أكثر من 40 % من الاستهلاك، وكذلك نشر الوعي بأهمية اتباع سلوكيات الترشيد في استخدام المياه».

تعاون

ومن جانبها، أشارت المهندسة ميادة البردان مدير إدارة الدراسات والبحوث، إلى أن: «الهيئة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية والعالمية، لتنفيذ الدراسات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، والتي تساعد على التخطيط السليم، واتخاذ القرارات المناسبة، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، عما تم إنجازه في مجالات وقطاعات عملها، وإتاحتها للدارسين والباحثين، وتستخدم هذه المؤشرات في التخطيط للمشروعات المستقبلية، لتوفير المتطلبات المتزايدة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفي مقدمها توفير المياه النقية لكافة سكان الإمارة».

وبدوره، أوضح الدكتور علاء الدين محمد الحسن رئيس قسم البحوث أن: «الدراسات التي تم إنجازها ونشرها في الدوريات والمجلات العلمية العالمية، تضمنت 22 بحثاً، حيث تم إنجاز ونشر عدد من الأوراق البحثية في مجال كفاءة وإدارة الموارد المائية، تختص بنوعية المياه المنتجة والموزعة في شبكات الهيئة، باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، لتحديد مراكز جودة نوعية المياه، وتوزيعها الجغرافي في مدينة الشارقة، وفي مجال المياه الجوفية، وتحديد أماكنها وجودتها، ونوعية المياه الجوفية وتغيرها مع الزمن.

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