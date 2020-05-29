«ورشة حكومة دبي» تستعرض دعم الجهود الوطنية في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

عقدت ورشة حكومة دبي اجتماعاً لفريق القيادة لمناقشة تطبيق الإجراءات الحكومية الاحترازية المعمول بها في دولة الإمارات للحد من تداعيات فيروس «كوفيد 19»، وذلك حرصاً على دعم الجهود الوطنية لضمان صحة وسلامة وأمن المجتمع. وتمحور الاجتماع حول استعراض الخطة الاستراتيجية المحدّثة التي اعتمدتها الورشة في سبيل دعم الجهود الوطنية في مواجهة أزمة «كورونا»، فضلاً عن طرح اقتراحات جديدة حول تعزيز التدابير المتّخذة للحفاظ على سلامة موظفي ومتعاملي الورشة وطواقم شركات التعهيد وأفراد المُجتمع، انسجاماً مع توصيات القيادة الرشيدة في توحيد وتوجيه الجهود نحو حماية صحة وسلامة سكان الدولة من مواطنين ومقيمين.

متابعة

وأوضح فهد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، بأنّ الورشة تواصل متابعتها الحثيثة لأحدث المستجدات المحلية والدولية فيما يتعلق بانتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشدّداً على الالتزام المستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارات وتقديم كل ما يلزم لحماية صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين.

وقال: «شكل الاجتماع منصة تفاعلية مهمة للتعريف بملامح خطتنا الاستراتيجية المحدّثة بما يتواءم والمستجدات الأخيرة مع الوقوف على آخر التطورات ذات الصلة بالوباء العالمي، حيث تم طرح حزمة من المقترحات الجديدة التي تدعم التدابير الوقائية الداعمة لمساعي التخفيف من تداعيات الظروف الراهنة. ونضع على عاتقنا مسؤولية المساهمة بفعالية في مواجهة التحديات الناشئة وتوفير السبل الضامنة لتسريع عودة عجلة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت، مستلهمين من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العبور بثقة وقوة وعزيمة نحو المستقبل».

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