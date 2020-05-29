نجاح المرحلة التشغيلية الأولى لعيادة «كوفيد 19» المتنقلة في عجمان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء» رئيس أطباء الإمارات والمدير التنفيذي لمستشفى الإمارات الميداني المتنقل، أن الحافلة العملاقة التي افتتحت خلال شهر مارس الماضي في عجمان ضمن الخطة التشغيلية التجريبية الأولى ساهمت في إجراءات الكشف المبكر لما يزيد على 50 ألف شخص بالتزامن مع عمل 6 عيادات متنقلة لفحص وعلاج «كورونا» المستجد وذلك بتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة عجمان الطبية وإمارات العطاء ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الدولة.

وقال: إن نجاح تلك المرحلة يضاف إلى إنجازات أبناء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للتطوع الصحي والذين استطاعوا خلال الفترة السابقة تصميم مشاريع صحية مبتكرة ساهمت بشكل فعّال في الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح أن حافلة «كوفيد 19» المتحركة العملاقة تعد الأولى من نوعها في العالم من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية والسعة التشغيلية وتعتبر من بين الأكثر تقدماً في هذا المجال من حيث تجهيزاتها وتقنياتها المتطورة.

خدمات

وأشار إلى أن الحافلة العملاقة انضمت للخدمة في مستشفى الإمارات الميداني المتنقل بمقره في عجمان والذي يقدم خدماته الصحية لآلاف من المصابين والمخالطين انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها الإمارات للوقاية من الفيروس.

وأوضح أن الحافلة المتحركة للمسح الميداني تقدم خدماتها في عجمان في المرحلة الأولى وتغطي مختلف إمارات الدولة في المرحلة الثانية بإشراف كوادر طبية وفنية مؤهلة ومدربة، وتبلغ الطاقة التشغيلية الأولى للحافلة المتنقلة 1000 مراجع يومياً، وتم تجهيز المركز المتحرك بأحدث الأجهزة والتقنيات، وبكوادر تطوعية من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير. وأكدت الدكتورة نورة آل علي نائب رئيسة جمعية إمارات العطاء أن مبادرة الحافلة العملاقة لفحص «كورونا» تأتي في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس واستكمالاً لمبادرات زايد العطاء.

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