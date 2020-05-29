جراحو «كليفلاند كلينك» يتعاونون عبر «البث المباشر» لإجراء عملية قلب عاجلة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تمكّن جراحون في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشبكة مبادلة، من إجراء عملية جراحية ناجحة بأقل تدخّل جراحي لإصلاح الصمام التاجي الراشح لمريضة تعاني من حالة صحية خطيرة عبر تقنية البث المباشر.

وكانت المريضة قامت بزيارة المستشفى في شهر مارس الماضي وهي تعاني من وذمة رئوية، وهي عبارة عن تجمّع غير طبيعي للسوائل في الرئتين نتيجة إصابتها بفشل القلب الاحتقاني. وبعد إجراء تقييم شامل لتاريخ المريضة الطبي، خلُص فريق الرعاية في المستشفى إلى ضرورة إجراء عملية إصلاح فورية للصمام التاجي الراشح في قلب المريضة باستخدام مشبك معدني طبي لمنع تدفق الدم في الاتجاه المُعاكس نحو القلب، وهي حالة مرضية تُعرف باسم «قلس الصمام التاجي».

قسطرة

وقال الدكتور محمود طرينة، أخصائي طب القلب التداخلي في معهد القلب والأوعية الدموية في المستشفى: إن الفريق الجراحي قرّر إجراء عملية قسطرة بأقل تدخل جراحي للمريضة البالغة من العمر 67 عاماً والمُقيمة في مدينة العين نظراً لكونها مصابة بحالات مرضية مُصاحبة، بما فيها انسداد الشرايين ومرض الرئة، ما يجعلها غير مناسبة للخضوع لجراحة القلب المفتوح.

وأضاف: «دائماً ما يُرافق الجراحين العاملين في غرفة العمليات أحد الخبراء الفنيين التابعين للشركة المُصنعة لمشابك صمامات القلب كجزء من التزام المستشفى بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويقدّم هذا الخبير دعماً فنياً للجرّاحين أثناء العملية الجراحية، ويزود طاقم تحضير غرفة العمليات بالمعلومات والتفاصيل اللازمة حول كيفية استخدام النسخ الجديدة من الأدوات، وتُعتبر المساعدة التي يقدمها الخبير مهمة جداً لضمان تحقيق أفضل النتائج الطبية».

منصة

وقام الفريق الطبي المؤلف من أطباء القلب، وأطباء التخدير، واستشاريي غرف العمليات، وفريق الممرضين بإعداد منصة بث مباشر بالتعاون مع قسم تكنولوجيا المعلومات التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لتمكين فريق الجرّاحين من التواصل مباشرة مع الخبير الفني أثناء إجراء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور طرينة: «إلى جانب منصة البث المباشر، قمنا بربط كاميرات عالية الجودة بأيدينا لتمكين الخبير الفني من رؤية ما نقوم به بشكل واضح وبدقة عالية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز