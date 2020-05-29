رئيس كازاخستان يمنح سفير الدولة وسام الصداقة

المصدر: نور سلطان - وام

منح قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وسام الصداقة بمرسوم رئاسي، وذلك تقديراً لدوره الفاعل وجهوده المقدرة التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً للدولة في كازاخستان. جاء ذلك خلال استقبال أسكار مامين رئيس مجلس الوزراء في كازاخستان لسفير الدولة.

وأثنى أسكار مامين في كلمة له خلال تقليد الوسام لسفير الدولة على الدور الفاعل الذي قام به الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام، وهو الدور الذي حظي بتقدير رئيس كازاخستان الذي منح الجابر وسام الصداقة نظير جهوده المتميزة التي أسهمت في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الإمارات وكازاخستان.

وأعرب الدكتور الجابر عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به من الرئيس الكازاخستاني، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يؤكد عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مؤكداً تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.

وتشهد العلاقات الإماراتية - الكازاخستانية، والتي تعد نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول، تطوراً ملحوظاً في المجالات كافة.

وفي أبريل الماضي أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان استفاد منها نحو 13 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي وذلك دعما لها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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