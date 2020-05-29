خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء أذربيجان وإثيوبيا والنيبال باليوم الوطني لبلادهم

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إلهام علييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى علي أسدوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

وفي سياق ذي صلة، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سهلى ورق، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة سهلى ورق.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بيديا ديفي بهانداري، رئيسة جمهورية النيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كي بي شارما أولي، رئيس وزراء جمهورية النيبال الديمقراطية الفيدرالية.

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