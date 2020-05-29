المعهد الدولي للتسامح: إجراءات دبي لمحاربة «كورونا» ضاهت كبريات الدول

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح في دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن استئناف عمل 50% من موظفي المقار الحكومية في الإمارة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يبعث برسالة مهمة جداً للمواطنين والمقيمين، مفادها أن إمارة دبي تمكنت بفضل حسن التدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها، وحملات التعقيم والفحوصات التي شملت مختلف أنحاء الإمارة، من تجاوز مرحلة الخطر، بفعالية عالية، وقدرة لم تضاهيها كبريات الدول، نظراً لحرص القيادة الرشيدة على حياة وسلامة ورفاهية المواطنين.

واعتبر الدكتور الشيباني أن القرار الذي يستبق تطبيق نظام العمل الكامل بنسبة 100% في 14 يونيو المقبل، ينسجم مع توجهات إمارة دبي، التي بادرت بشكل مبكر إلى إطلاق البرامج والحملات النوعية لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، كما بادرت حكومة دبي إلى إطلاق عدد من التشريعات التي تهدف إلى حماية مختلف القطاعات الاقتصادية، ترسيخاً لمكانتها كواحدة من أبرز وجهات المال والأعمال في العالم، حيث يعد قرار العودة التدريجية إشارة واضحة إلى استعادة الحياة الطبيعية في الإمارة، مع مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية في المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، حفاظاً على السلامة العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز