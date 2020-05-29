3000 تقرير لحوادث مرورية في الشارقة خلال رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

سجلت شركة رافد لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، نحو 3000 تقرير لحوادث مرورية بسيطة خلال شهر رمضان المبارك، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 60% عن رمضان الماضي في 2019 الذي سجلت فيه نحو 7080 تقريراً.

وتأتي هذه الأرقام الإيجابية، حول انخفاض أعداد الحوادث المرورية البسيطة في الإمارة، نتيجة لالتزام أفراد المجتمع بالبقاء في المنزل، امتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، منعاً لتفشي فيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19»، وتطبيقاً للحظر الذي تم إعلانه خلال ساعات عمل برنامج التعقيم الوطني.

وأشاد عبد الرحمن بن كنون الشامسي مدير وحدة الحوادث والمساعدة على الطرق، بالتزام أفراد المجتمع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالبقاء في المنزل خلال فترة الحظر، مثمناً وعي وحكمة سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين، بالالتزام بتوجيهات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف الشامسي: «أن شركة «رافد»، تسعى دائماً في كل الخدمات التي تقدمها، إلى إسعاد المجتمع وتوفير الحلول البسيطة والسريعة لكل العوائق والصعوبات التي تواجه قائدي المركبات».

وتقدم «وحدة الحوادث» التابعة لـ «رافد»، من خلال خبير تخطيط الحوادث المختص خدمة إجراء فحص ومعاينة لمسرح الحادث، وتحديد نوع تقرير الحادث الذي يطلبه القانون مع مراعاة أعلى المستويات التقنية، والالتزام بالدقة والعناية بالتفاصيل. وتتميّز الخدمات المقدمة بكونها تعتمد استخدام تطبيق «رافد» في تخطيط الحوادث المرورية، الذي يمثل حلاً سريعاً وموثوقاً، يتيح إصدار التقرير بشكل فوري.

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