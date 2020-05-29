18 توصية في ختام جلسات أكاديمية شرطة دبي الحوارية

المصدر: دبي - البيان

أوصت الجلسة الحوارية «كوفيد 19 ومستقبل التعليم والتدريب بالأكاديميات والكليات الشرطية»، والتي نظمتها أكاديمية شرطة دبي، في ختامها بـ 18 توصية في مجال التعليم عن بعد، ومنها: «أهمية دعم البنية التحتية الرقمية في المؤسسات التعليمية، لتحقيق التحول نحو التعليم عن بعد، من خلال توفير التطبيقات الذكية والمكتبات الرقمية والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في العملية التعليمية، والتوسع في نظام التقييم، من خلال الجانب التطبيقي، وقياس المعرفة المكتسبة، بدلاً من التركيز على التقييم التحصيلي، والتنسيق مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي لاعتماده، بما يحقق الاعتراف المحلي والإقليمي والعالمي بالشهادات الممنوحة وفقاً لهذا النظام».

عقدت الجلسة برعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وحضرها اللواء ناصر ناصر بورسلي مدير عام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بدولة الكويت الشقيقة، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، وعدد من الخبراء وأعضاء هيئة تدريس في المجال التعليمي القانوني والأمني، وطلبة الأكاديميات والكليات العسكرية من داخل وخارج دولة الإمارات.

تحول جزئي

كما أوصت الجلسة الحوارية بأن «يكون التحول نحو نظام التعليم عن بعد جزئياً، وليس كلياً، تحقيقاً للتفاعل، والتوجيه المطلوب في العملية التعليمية، بما يحقق جودة التعليم وأهدافه الاجتماعية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم الرقمي والتقني، عن طريق إعداد الدورات التدريبية، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم في التخصصات المختلفة، وإعداد دراسات اقتصادية واجتماعية، لبيان تأثير نظام التعليم عن بعد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة».

وأكدت ضرورة «توفير أكبر قدر من الأمان الإلكتروني للعملية التعليمية، عن طريق تعاقد المؤسسات التعليمية مع شركات متخصصة في مجال الحماية الإلكترونية للبرامج والأنظمة التعليمية، ومراعاة اتباع المؤسسة التعليمية لنظام التعليم عن بعد، للطبيعة الخاصة لها، سواء كانت عسكرية أم مدنية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز