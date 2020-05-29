القنصلية الهولندية تكرم ضباط وأفراد شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرم القنصل العام لمملكة هولندا في دبي هانس ساندي، ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في 5 مراكز شرطة، تقديراً وتثميناً منهم لدورهم المهم في مكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

حضر التكريم في كل مركز، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، العميد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة بر دبي، العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، العميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص، العميد علي أحمد عبد الله غانم مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط والأفراد.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: «هذه المبادرة قامت بها القنصلية الهولندية بالتعاون مع قسم شؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة، ومراكز الشرطة، لتكريم خط الدفاع الأول الذين يتواجدون على مدار الساعة في الميدان، ويقومون بمجهودات كبيرة لمكافحة الجائحة».

وأعرب القنصل العام لمملكة هولندا في دبي هانس ساندي عن سعادته بتكريم ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن تكريم خط الدفاع الأول يأتي إيماناً منهم بأهمية دور هؤلاء الأبطال، وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم.

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