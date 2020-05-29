«إسعاف دبي» تدشّن محطة «شوبا» الإسعافية في ند الشبا

المصدر: دبي - البيان

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف محطة شوبا الإسعافية الجديدة في منطقة ند الشبا، وذلك ضمن خطة المؤسسة لنشر المحطات الإسعافية في مناطق ومدن إمارة دبي تحقيقاً لأهدافها وتطبيقاً لخدمات طب الطوارئ ورعاية المرضى ما قبل المستشفى والاستجابة السريعة لكل البلاغات المستلمة، خصوصاً في مشروع «شوبا هارتلاند» أول مجمّع سكني على ضفاف قناة دبي المائية من أعمال مجموعة شوبا العقارية.

وتقدم خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالشكر لمجموعة شوبا العقارية نظير تخصيص مساحة كبيرة لتأسيس هذه المحطة الإسعافية في المجمع وتجهيزها بكل ما يلزم لتؤدي واجبها في إسعاف وإنقاذ المرضى والمصابين والاستجابة لجميع الحالات وكذلك حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد.

وكشف الدراي: «أن المؤسسة تمتلك حالياً 122 محطة إسعافية موزعة على المواقع الحيوية مثل مراكز الشرطة والدفاع المدني والمستشفيات وعيادات الصحة وصالات مطارات دبي إلى جانب الطرق الداخلية والخارجية في إمارة دبي، حيث زودت هذه المحطات بطواقم إسعافية مناوبة على مدار الساعة مما يقلل زمن الوصول إلى طالب خدمة الإسعاف من ذوي الإصابات على الطريق أو الحالات المرضية، لافتاً إلى أن هناك خطة لزيادة المحطات خصوصاً على الطرق السريعة والمناطق البعيدة».

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