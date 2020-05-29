طقس اليوم حار وصحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وبسرعة تتراوح بين الـ 18 و40 كيلومتراً في الساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:52 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 36:11 والجزر الثاني عند الساعة 46:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثاني عند الساعة 10:02 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:09.

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