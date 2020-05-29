إنقاذ شاب توقف قلبه في «السعودي الألماني»

المصدر: الشارقة - البيان

تمكن الفريق الطبي بالمستشفى السعودي الألماني من إنقاذ شاب عربي الجنسية يبلغ من العمر 43 عاماً، أدخل إلى قسم الطوارئ في فرع الشارقة بحالة صحية صعبة، حيث كان يعاني من آلام شديدة في منطقتي البطن والصدر نتيجة إجهاد عضلة القلب وقصور وظائفه، مما أثر على الأعضاء الحيوية في جسمه، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك توقف النبض وخفقان القلب أثناء فحص المريض.

وسارع الفريق بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي ووضع أنبوبة التنفس بالقصبة الهوائية لإمداده بالأوكسجين،

وواصلوا المحاولات لمدة 45 دقيقة حتى عاد خفقان القلب ضعيفاً جداً، وما لبث أن عاد النبض طبيعياً ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي ونقل إلى قسم العناية المركزة، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء كل ما يلزم للمحافظة على حياته، حيث أعطاه الطبيب المعالج العقاقير اللازمة لتنشيط درجة الوعي وتقوية العضلات.

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