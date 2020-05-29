314 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 314 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 16685 حالة.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 19» من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32532 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات به في الدولة 258 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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